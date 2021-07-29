Время подобрали под японца: украинцу пытались помешать выиграть на Олимпиаде

Главный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоивский прокомментировал победу Александра Хижняка в первом бою на Олимпийских играх-2020 в Токио

Александр Хижняк был неудержим в 1/8 финала / Фото: Reuters

29 июля на стадии 1/8 финала украинский претендент на золото Олимпиады Хижняк уверенно разобрался с хозяином ринга – японцем Юито Мориваки. Все пять судей отдали победу 25-летнему Александру – 5:0.

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"Все было под контролем. Первый бой ждали 12 дней. Тем более, поединок был с местным японцем. Время боя тоже было подобрано под местного японского боксера. Саша выполнил свою работу. Были ошибки, но будем их исправлять. И будем настраиваться на бой 1 августа", – сказал Лоивский Суспільному

Хижняк победил Мориваки по всем статьям / Фото: Reuters

1 августа в четвертьфинале Олимпиады Хижняк проведет бой с Эури Седено Мартинесом из Доминиканской Республики.

Александр – чемпион мира-2017 года и самый техничный боец мундиаля. Подтвердил свой класс "золотом" на Евроиграх-2019. В финале олимпийского отборочного турнира в июне 2021-го разобрался с главным соперником в своем весе – симферопольцем Глебом Бакши, который выступает за Россию.

Также сегодня спарринг-партнера Усика выбили с Олимпиады. Цотне Рогава неожиданно проиграл в первом же поединке боксерского турнира в Токио, а мнение судей разделилось.

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