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Враг Путина заставил капитулировать противника в главном бою уикенда

Сергей Шаховец
15 мая, 12:09
Бывший чемпион UFC поляк Ян Блахович победил техническим нокаутом австрийского бойца Александра Ракича

Блахович победил Ракича техническим нокаутом / Фото: Getty Images

В ночь на 15 мая в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Vegas 54, где в главном бою экс-чемпион мира в полутяжелом весе Ян Блахович противостоял Александру Ракичу.

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В первом раунде Ракич нанес точный удар по Блаховичу, после которого у Яна появилось рассечение.

Во втором Блахович несколько раз приложился по голове австрийца. В свою очередь, Ракич сумел перевести экс-чемпиона на покрытие и доминировал в партере большую часть 5-минутки.

Развязка наступила в третьем раунде поединка. Ракич неудачно перенес вес на правую ногу и получил травму колена. Рефери пришлось остановить бой – победа Яна техническим нокаутом.

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Счет на судейских карточках после двух раундов у всех трех судей равный – 19:19.

Для поляка это было первое выступление после потери чемпионского пояса в октябре прошлого года. Тогда бразилец Тейшейра во втором раунде заставил Блаховича сдаться после удушливого приема.

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Отметим, данный поединок вполне можно было назвать претендентским, ведь победитель, вероятно, встретится с Гловером Тейшейрой или Иржи Прохазкой.

Тейшейра задушил Блаховича / Фото: Getty Images

Ранее Ян Блахович поддержал Украину. Поляк вызвал на поединок российского диктатора Путина, чтобы показать плешивому фюреру, где его место.

Смотрите самые яркие моменты боя Блахович – Ракич