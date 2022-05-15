Ворог Путіна змусив капітулювати супротивника (відео)

Блахович переміг Ракича технічним нокаутом / Фото: Getty Images

У ніч на 15 травня у Лас-Вегасі відбувся турнір UFC Vegas 54, де у головному бою екс-чемпіон світу у напівважкій вазі Ян Блахович протистояв Александру Ракичу.

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У першому раунді Ракич завдав точного удару по Блаховичу, після якого у Яна з'явилося розсічення.

У другому Блахович кілька разів приклався по голові австрійця. У свою чергу, Ракич зумів перевести екс-чемпіона на покриття та домінував у партері більшу частину 5-хвилинки.

Розв'язка настала у третьому раунді поєдинку. Ракич невдало переніс вагу на праву ногу та отримав травму коліна. Рефері довелося зупинити бій – перемога Яна технічним нокаутом.

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Рахунок на суддівських картках після двох раундів у всіх трьох суддів рівний – 19:19.

Для поляка це був перший виступ після втрати чемпіонського поясу у жовтні минулого року. Тоді бразилець Тейшейра у другому раунді змусив Блаховича здатися після задушливого прийому.

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Зазначимо, що цей поєдинок цілком можна було назвати претендентським, адже переможець, ймовірно, зустрінеться з Гловером Тейшейрою або Іржі Прохазкою.

Тейшейра задушив Блаховича / Фото: Getty Images

Раніше Ян Блахович підтримав Україну. Поляк викликав на поєдинок російського диктатора Путіна, щоб показати плюшевому фюреру, де його місце.

Дивіться найяскравіші моменти бою Блахович – Ракич