Суперник українця Амосова програв титул чемпіона Шторму

У Лондоні відбувся турнір Bellator 281, головним поєдинком якого була зустріч британця Майкла Пейджа та американця Логана "Шторма" Сторлі.
На кону стояв тимчасовий титул чемпіона Bellator у напівсередній вазі, і для визначення переможця довелося провести всі 5 раундів.
@storleystorm showcasing його wrestling. #Bellator281 LIVE on @SHOsports and @bbcthree pic.twitter.com/9xgeRkUCoi- BellatorMMA (@BellatorMMA) May 13, 2022
За підсумками бою судді роздільним рішенням віддали перемогу Логану Сторлі – 48:47, 47:48, 49:46.
Додамо, що ця перемога стала 14-ю в кар'єрі Сторлі при одній поразці. А 35-річний Пейдж зазнав другої поразки при 20 перемогах.
Respect. #Bellator281 pic.twitter.com/EE9qIqeR80- BellatorMMA (@BellatorMMA) May 13, 2022
Нагадаємо, спочатку суперником Пейджа мав український чемпіон Bellator Ярослав Амосов. Але замість захисту титулу українець обрав важливіший захист – своєї країни від російських окупантів.
Дивіться найяскравіші моменти бою Пейдж-Сторлі