Впечатал в сетку: боец MMA уничтожил соперника за 10 секунд

Для нокаута хватило всего 10 секунд
Как только начался бой, Коста сразу же бросился на соперника и зажал у сетки. Несколькими размашистыми ударами он вырубил Алвеса, а далее, когда тот потерял равновесие, продолжил избивать, прижав к сетке.
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Алвес так и сползал по сетке под градом ударов, пока бой не остановил рефери.
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