Война – это ужас! Реал поддержал Лунина

Лунин практически не играет при Анчелотти / Фото: REUTERS
Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти заявил, что клуб поддержал украинского голкипера Андрея Лунина.
Это случилось после того, как Россия напала на Украину. Бои идут по всей стране.
"Я говорил с Луниным, и президент клуба тоже, чтобы показать ему, что мы рядом. Война – это ужас. Единственное, что мы можем сделать, – это быть рядом с ним", – цитирует Анчелотти Террикон.
Лунин не раз выручал Реал / Фото: Getty Images
Читайте также: