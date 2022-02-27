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Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
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Манчестер Сити --
Спортинг --
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Ворскла --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Война – это ужас! Реал поддержал Лунина

Любомир Луканюк
27 февраля, 09:52
Карло Анчелотти высказал свое отношение к событиям в Украине и поддержал голкипера национальной сборной

Лунин практически не играет при Анчелотти / Фото: REUTERS

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти заявил, что клуб поддержал украинского голкипера Андрея Лунина.

Это случилось после того, как Россия напала на Украину. Бои идут по всей стране.

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"Я говорил с Луниным, и президент клуба тоже, чтобы показать ему, что мы рядом. Война – это ужас. Единственное, что мы можем сделать, – это быть рядом с ним", – цитирует Анчелотти Террикон.

Лунин не раз выручал Реал / Фото: Getty Images

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