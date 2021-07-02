Вот кто такой Довбик! Героя сборной Украины сравнили с победителем ЛЧ

По словам испанского тренера Жорди Гратакоса, работавшего в Днепре, Артем Довбик – это украинский Марио Манджукич, а его гол в ворота Швеции – конфетка

Артем Довбик и Марио Манджукич / Фото: Getty Images, Reuters

Бывший директор академии Днепра испанец Жорди Гратакос рассказал Западной Европе, кто такой Артем Довбик, который своим голом на 121-й минуте матча со Швецией вывел Украину в 1/4 финала Евро-2020.

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24-летнего нападающего Днепра-1, который еще три дня назад был для большинства зарубежных болельщиков ноунеймом, Гратакос сравнил со знаменитым забивалой Марио Манджукичем – победителем ЛЧ-2013 в составе Баварии и вице-чемпионом мира-2018 в составе сборной Хорватии.

"Довбик похож на Яремчука или Селезнева. Если сравнить с кем-то более известным – он мне напоминает Манджукича, – сказал Жорди Гратакос испанскому изданию Marca. – Когда мы подписали Артема, он уже был физически развит. Рад за него, потому что не так просто покинуть такой город, как Черкассы, и попасть в сборную"

"Мы искали игрока-девятку – более техничную и динамичную, Довбик подходил под этот профиль. Игроки такого типа очень популярны в Восточной Европе. Артем силен физически, хорошо держит мяч, держит в напряжении защитников, открывает пространство для футболистов, которые подключаются из глубины. Имеет хорошую координацию и скорость"

"Он очень здорово забил шведам. Использовал пространство между двумя центральными защитниками, чтобы замкнуть передачу Зинченко. Это была конфетка", – поделился Жорди Гратакос своим восторгом от гола Довбика в 1/8 финала Евро

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Жена Артема Довбика Юлия / Фото: Facebook

Ранее мы рассказывали о жене Артема Довбика. Если 24-летний нападающий спас сборную Украины от серии пенальти со Швецией, то его красотка жена Юлия еще не так давно работала... спасателем на воде в Америке.

Вспомним, как Довбик забил в ворота Швеции