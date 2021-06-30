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Фото жены героя сборной Украины Артема Довбика. Ни за что не угадаете, где она работала!

Олег Люлька Олег Люлька
30 июня, 15:48
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24-летний нападающий накануне спас сборную Украины от серии пенальти со Швецией, а его красотка жена еще не так давно работала спасателем на воде в Америке
Жена Артема Довбика Юлия
Жена Артема Довбика Юлия / Фото: Facebook

Ранее мы уже писали, что Артем Довбик не подошел Динамо и стал чемпионом Дании.

Теперь пришло время познакомиться с личной жизнью 24-летнего нападающего Днепра-1, который, заменив накануне получившего жуткую травму Артема Беседина, забил победный для сборной Украины гол в ворота Швеции и вывел нас в 1/4 финала Евро!

Для девушек, желающих завладеть сердцем Довбика, есть неприятная новость. Оно уже занято.

Прошлым летом Артем женился на брюнетке-землячке из Черкасс Юлии Черненко. Смотрите, как это было.

Во время Евро-2020 Юлия болеет за нашу сборную в футболке национальной команды с фамилией Dovbyk на спине и флагом Украины.

Что касается ее профессии, то в 2018 году возлюбленная героя сборной Украины окончила Киевский национальный торгово-экономический университет, где изучала рекламу и связи с общественностью.

При этом, что интересно, девушка также имеет отношение к спасению, как и Артем Довбик. Футболист накануне спас Украину от серии пенальти, забив шведам головой на 121-й минуте. Юлия же, по данным из ее странички в соцсетях, летом 2017 года работала спасателем на воде в крупнейшем аквапарке США – Noah's Ark Waterpark в Висконсине.

Читайте также: Проснулся знаменитым: за ночь у героя матча со Швецией Довбика стало в два раза больше подписчиков

Фото в бикини или другие откровенные кадры Юлия Довбик у себя в Facebook не публикует, впрочем, в ее ленте можно найти снимок с отдыха на Арабатской стрелке, где она позирует в платьице с узором в виде флага Великобритании.

Согласитесь, символично, если учесть, что в субботу, 3 июля, за выход в полуфинал Евро Артему Довбику и сборной Украины предстоит матч с Англией.

Смотрите, как Артем Довбик забил победный мяч в ворота Швеции

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9
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3
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4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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И
Г
О
1
Нидерланды
3
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9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
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3
4
Северная Македония
3
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
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И
Г
О
1
Швеция
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7
2
Испания
3
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5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
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И
Г
О
1
Франция
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5
2
Португалия
3
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4
3
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3
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4
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