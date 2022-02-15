15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Вот и закончился патриотизм: москвичка из сборной Украины защищает россиян в Пекине

Павел Василенко
15 февраля, 15:28
Украинская фигуристка Анастасия Шаботова ранее обвиняла российских спортсменов в употреблении допинга, но после реального случая в Пекине неожиданно выступила в их защиту

Анастасия Шаботова не стала осуждать российских допингистов / Фото: REUTERS

Шаботова родилась и выросла в Москве, но в 2019 году заявила, что юным фигуристам в России дают допинг, после чего сменила гражданство и стала украинкой.

Читайте также: Украинка, разоблачившая допинг-систему России, расплакалась на Олимпиаде

Реклама

Казалось, скандальный случай с Камилой Валиевой, попавшейся на употреблении допинга на текущих Играх-2022, должен был стать подтверждением ее слов, но Шаботова сделала вид, что ничего не произошло.

Читайте также: Отпила из стакана дедушки: почему оправдания России в допинге звучат смехотворно

"Прочитала и забыла, до сих пор в это не особо верю. Девочки такие, ничего бы им не помогло, если бы они не обладали таким талантом. Смешно даже думать, они просто талантливые и много работают.

Сочувствовать олимпийским чемпионам странно. Я просто рада за них. И я рада, что мои друзья стали олимпийскими чемпионами, что я с ними знакома, – цитирует Шаботову РИА "Новости".

Анастасия Шаботова / Фото: REUTERS

Реклама

Также Шаботова сделала странное заявление относительно давления на Украину. Это в то время, когда другие спортсмены призывают к миру.

"Моя страна встречает большое давление? Я не знала, что есть какое-то давление. Я чувствую поддержку от всех стран.

Я не отношусь никак политически к этим вопросам, я просто катаюсь", – сказала Шаботова в интервью изданию Спорт-Экспресс.