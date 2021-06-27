Вот это сенсация! Чехия хлопнула Нидерланды в 1/8 финала Евро

Чешская сборная сенсационно обыграла нидерландцев со счетом 2:0, реализовав численное большинство, и теперь в 1/4 финала встретится с любимой миллионами Данией

Нидерланды покидают Евро-2020 / Фото: Reuters

Первая сенсация в плей-офф Евро-2020! Сборная Чехии в матче 1/8 финала в Будапеште сегодня неожиданно обыграла одного из претендентов на трофей, команду Нидерландов, со счетом 2:0.

Ключевой момент матча произошел на 52-й минуте, когда центральный защитник Нидерландов и Ювентуса де Лигт не дал чеху Шику выйти один на один с вратарем, схватив мяч рукой. Российский арбитр Карасев сперва показал де Лигту "горчичник", но после просмотра VAR сменил его на красную карточку, оставив фаворитов поединка в меньшинстве.

Видео удаления де Лигта

Оказавшись вдесятером, Нидерланды уже спустя четверть часа пропустили – после розыгрыша углового, головой ворота "оранжевой" сборной расстрелял полузащитник пражской Славии Голеш.

Видео гола Голеша

А на 80-й минуте Нидерланды своим четвертым мячом на турнире добил форвард чехов Патрик Шик.

Реклама

Видео гола Шика

Нидерланды – Чехия – 0:2

Голы: Голеш, 68, Шик, 80

Нидерланды: Стекеленбург – Думфрис, де Врей, де Лигт, Блинд (Тимбер, 81), ван Анхолт (Бергейс, 81) – де Роон (Вегхорст, 73), Вейналдум, Ф. де Йонг – Мален (Промес, 57), Депай

Чехия: Вацлик – Цоуфал, Челустка, Калас, Кадержабек – Голеш (Крал, 85), Соучек – Масопуст (Янкто, 79), Барак (Садилек, 90+2), Шевчик (Гложек, 85) – Шик (Кременчик, 90+2)

Предупреждения: Думфрис – Цоуфал, де Йонг

Удаление: де Лигт (55, Нидерланды)

Патрик Шик добил Нидерланды / Фото: Reuters

Таким образом на Евро-2020 образовалась первая четвертьфинальная пара. 3 июля в Баку Чехия сыграет с Данией, накануне разгромившей Уэльс 4:0.