24 октября 10’
Барселона 0
Реал 0
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
24 октября 14:00
Рух 2
Минай 2
24 октября 21’
Динамо 0
Днепр-1 0
24 октября 19:30
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Колос --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
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Мальме --
Челси --
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Динамо --
Барселона --
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Лилль --
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Ювентус --
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Вот это пушка! Малиновский забил сумасшедший гол в Серии А

Сергей Шаховец
24 октября, 17:21
Полузащитник сборной Украины и Аталанты Руслан Малиновский отличился в воротах Удинезе

Руслан Малиновский забил второй гол в Серии А / Фото: Getty Images

В 9-м туре чемпионата Италии Аталанта сыграла на своем поле вничью 1:1 с Удинезе. Малиновский вышел на поле со стартовых минут матча и его гол мог принести победу бергамцам.

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А гол у полузащитника сборной Украины вышел на загляденье. Хорват Палашич отдал пас украинцу, который подработал мяч под "рабочую" левую ногу и дальним ударом точно пробил в угол ворот Удинезе.

К сожалению, гол Малиновского не принес победу Аталанте. Футболист Удинезе Бето сумел сравнять счет на четвертой компенсированной минуте второго тайма. В итоге ничья – 1:1.

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ОБЗОР МАТЧА

Аталанта после 9-го тура набрала 15 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

В текущем сезоне Руслан сыграл в девяти матчах Серии А, в которых забил два гола и отдал один ассист.

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Ранее мы сообщали, что полузащитник Аталанты помирился с Петраковым и получил вызов на ноябрьские матчи сборной Украины.

Малиновский vs Петраков / Фото: Reuters

Напомним, что 16 ноября национальная команда Украины проведет решающий поединок в отборе на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

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