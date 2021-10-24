Ось це гармата! Маліновський забив божевільний гол у Серії А

24 жовтня 90’
Барселона 0
Реал 1
24 жовтня 36’
Манчестер Юнайтед 0
Ліверпуль 2
24 жовтня 14:00
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Минай 2
24 жовтня 17:00
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Дніпро-1 0
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
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Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
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Верес --
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Минай --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
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Ювентус --
Зеніт --
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Мілан --
Порту --
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Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
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Ліверпуль --
Атлетіко --
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Спортинг --
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Аякс --
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Шериф --
Інтер --
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Динамо --
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Ось це гармата! Маліновський забив божевільний гол у Серії А

Сергій Шаховець
24 жовтня, 17:21
Півзахисник збірної України та Аталанти Руслан Маліновський відзначився у воротах Удінезе

Руслан Маліновський забив другий гол у Серії А / Фото: Getty Images

У 9-му турі чемпіонату Італії Аталанта зіграла на своєму полі внічию 1:1 з Удінезе. Маліновський вийшов на поле зі стартових хвилин матчу і його гол міг принести перемогу бергамцям.

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А гол у півзахисника збірної України вийшов дивовижним. Хорват Палашич віддав пас українцю, який підробив м'яч під "робочу" ліву ногу і дальнім ударом точно пробив у кут воріт Удінезе.

На жаль, гол Маліновського не приніс перемогу Аталанті. Футболіст Удінезе Бето зумів зрівняти рахунок на четвертій компенсованій хвилині другого тайму. У підсумку нічия – 1:1.

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ОГЛЯД МАТЧУ

Аталанта після 9-го туру набрала 15 балів і займає п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

У поточному сезоні Руслан зіграв в дев'яти матчах Серії А, в яких забив два голи і віддав один асист.

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Раніше ми повідомляли, що півзахисник Аталанти помирився з Петраковим і отримав виклик на листопадові матчі збірної України.

Маліновський vs Петраков / Фото: Reuters

Нагадаємо, що 16 листопада національна команда України проведе вирішальний поєдинок у відборі на ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини.

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