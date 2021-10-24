Ось це гармата! Маліновський забив божевільний гол у Серії А

Руслан Маліновський забив другий гол у Серії А / Фото: Getty Images
У 9-му турі чемпіонату Італії Аталанта зіграла на своєму полі внічию 1:1 з Удінезе. Маліновський вийшов на поле зі стартових хвилин матчу і його гол міг принести перемогу бергамцям.
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А гол у півзахисника збірної України вийшов дивовижним. Хорват Палашич віддав пас українцю, який підробив м'яч під "робочу" ліву ногу і дальнім ударом точно пробив у кут воріт Удінезе.
На жаль, гол Маліновського не приніс перемогу Аталанті. Футболіст Удінезе Бето зумів зрівняти рахунок на четвертій компенсованій хвилині другого тайму. У підсумку нічия – 1:1.
ОГЛЯД МАТЧУ
Аталанта після 9-го туру набрала 15 балів і займає п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.
У поточному сезоні Руслан зіграв в дев'яти матчах Серії А, в яких забив два голи і віддав один асист.
Раніше ми повідомляли, що півзахисник Аталанти помирився з Петраковим і отримав виклик на листопадові матчі збірної України.
Нагадаємо, що 16 листопада національна команда України проведе вирішальний поєдинок у відборі на ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини.