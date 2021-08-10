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Вот это поворот! "Десятка" Месси останется в Барселоне

Олег Люлька
10 августа, 10:47
Руководство испанского футбольного чемпионата не позволило каталонскому клубу вывести из обращения десятый номер, под которым играл за Барселону Лионель

Месси ушел, но его "десятка" остается в Барселоне / Фото: Reuters

Барселона будет вынуждена определить игрока, который в новом сезоне будет выступать под номером 10, сообщает The Sun.

Предполагалось, что каталонский клуб исключит этот номер из обращения в знак уважения к форварду Лионелю Месси, игравшему за каталонцев 20 лет.

Однако Барселона не сможет сделать это из-за правил Ла Лиги, которые обязывают команды присваивать своему списку из 25 игроков номера от 1 до 25.

Фанат Лионеля Месси / Фото: Reuters

Фото: REUTERS/Vincent West

Антуан Гризманн, Рональд Куман и Лионель Месси / Фото: Reuters

Напомним, чтобы остаться в Барселоне, Месси согласился на сокращение зарплаты вдвое, но даже этого не хватило, чтобы каталонский клуб вписался в зарплатные рамки, предусмотренные Ла Лигой. В итоге Лионель со слезами покинул "Камп Ноу".

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Месси вот-вот подпишет контракт с ПСЖ.

Грядущий переход 34-летнего Месси в ПСЖ подтвердил брат владельца парижан Халифа бин Хамад Аль-Тани: "Ходят слухи о переговорах между Месси и другими клубами. Это неправда. Все было улажено давно. Лионель на 100 процентов будет играть в ПСЖ".

Килиан Мбаппе и Лионель Месси / Фото: Reuters

Добавим, что в ПСЖ "десятка" закреплена за Неймаром, в знак уважения к Лео бразилец был готов отдать ему этот номер, но аргентинец принять подарок отказался.

Скорее всего, в ПСЖ Месси будет играть под 30-м номером, под которым в свое время дебютировал в Барселоне.

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