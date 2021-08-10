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Оце так поворот! "Десятка" Мессі залишиться в Барселоні

Олег Люлька
10 серпня, 10:47
Керівництво іспанського футбольного чемпіонату не дозволило каталонському клубу вивести з обігу десятий номер, під яким грав за Барселону Ліонель

Мессі пішов, але його "десятка" залишилася в Барселоні / Фото: Reuters

Барселона буде змушена визначити гравця, який в новому сезоні виступатиме під номером 10, повідомляє The Sun.

Передбачалося, що каталонський клуб виведе цей номер з обігу на знак поваги до форварда Ліонеля Мессі, який грав за каталонців 20 років.

Однак Барселона не зможе зробити це через правила Ла Ліги, які зобов'язують команди привласнювати своєму списку з 25 гравців номери від 1 до 25.

Фанат Ліонеля Мессі / Фото: Reuters

Фото: REUTERS/Vincent West

Антуан Грізманн, Рональд Куман і Ліонель Мессі / Фото: Reuters

Нагадаємо, щоб залишитися в Барселоні, Мессі погодився на скорочення зарплати удвічі, але навіть цього не вистачило, щоб каталонський клуб вклався у зарплатні рамки, передбачені Ла Лігою. У підсумку Ліонель зі сльозами покинув "Камп Ноу".

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Мессі ось-ось укладе контракт з ПСЖ.

Перехід 34-річного Мессі до ПСЖ підтвердив брат власника парижан Халіфа бін Хамад Аль-Тані: "Подейкують про переговори між Мессі і іншими клубами. Це неправда. Все було влагоджено давно. Ліонель на 100 відсотків гратиме в ПСЖ".

/ Фото: Reuters

Додамо, що в ПСЖ "десятка" закріплена за Неймаром, з поваги до Лео бразилець був готовий віддати йому цей номер, але аргентинець прийняти подарунок відмовився.

Найвірогідніше, в ПСЖ Мессі гратиме під 30-м номером, під яким свого часу дебютував у Барселоні.

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