Вот это нокаут вечера: судья чуть не дал случиться убийству (видео)

Белорус Дамковский до полусмерти избил своего чешского соперника Райноха, а рефери в "клетке" так увлекся зрелищем, что забыл вовремя остановить бой

Организаторы турнира по смешанным единоборствам ACA122 в Минске определили лучший нокаут вечера. Финансовый бонус, размер которого не разглашают, присудили хозяину "клетки" – белорусу Артему Дамковскому, в согласном поединке шоу вырубившему чеха Витезслава Райноха.

Читайте также: Онлайн UFC 261: Усман против Масвидаля и еще два титульных боя

Поединок завершился во втором раунде, когда белорусский боец нокаутировал своего соперника. Сперва Дамковский пробил блок чеха ударом левой, уложив того на пол, а затем добил стоявшего на коленях Райноха серией из шести ударов в голову с финальным апперкотом правой.

"Дамковский машина, а судья явно опоздал со своим решением, – пишут в комментариях под видео нокаута болельщики. – Слишком поздно рефери остановил бой, ведь видел же он, что Райнох не в состоянии защищаться. Последние удары были лишними. Так же и убить можно!"

Читайте также: Украинка проиграла нокаутом титульный бой в MMA, к которому готовилась всего неделю

Отметим, что для Дамковского эта победа стала 24-й в карьере в смешанных единоборствах при 13 поражениях. Райнох же потерпел четвертое поражение при девяти победах.

Напомним, что там же, в Минске, из украинского бойца сделали кровавое месиво.

Смотрите еще один яркий нокаут в смешанных боях