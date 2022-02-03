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Вот это Миколенко повезло! О таком наставнике он мог только мечтать

Александр Трикиша
3 февраля, 16:47
Накануне английский Эвертнон назначил главным тренером команды Фрэнка Лэмпарда. А сегодня стало известно имя одного из его помощников

Тренировать Миколенко будут легенды Челси / Фото: Twitter, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Ассистентом нового наставника Фрэнка Лэмпарда будет знаменитый бывший защитник Арсенала, Челси и сборной Англии Эшли Коул.

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О его назначении сегодня сообщили в клубе.

Во время игровой карьеры Коул выступал на позиции левого защитника. Как раз там, где играет наш Виталий Миколенко. Так что у Виталия будет отличный наставник.

Посудите сами: Эшли трижды становился чемпионом Англии, по разу выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, неоднократно входил в сборную года в Англии и по версии УЕФА, а также признавался лучшим игроком года по версии Футбольной ассоциации.

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Ранее Миколенко назвал игроков Динамо, которые уедут в Европу. По мнению новичка Эвертона, вслед за ним покинуть клуб могут еще трое игроков.