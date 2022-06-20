Вот это бикини! Жена экс-игрока Динамо оригинально показала, что она из Украины (фото)

Супруга Морозюка часто меняет имидж / Фото: Коллаж: Сегодня

Два месяца назад супруга украинского футболиста Николая Морозюка сообщила о рождении второго ребенка. Однако девушка быстро восстановила форму после родов и сейчас вновь в соцсетях постит много откровенных снимков.

На последнем из них Ирина позирует в бикини цветов украинского флага.

"Чтобы не задавали лишних вопросов: Откуда ты?", – подписала фото Ирина в Instagram.

Судя по геотегам в соцсети, девушка сейчас находится в Турции. Оттуда у нее много ярких снимков.

Напомним, Николай и Ирина Морозюк объявили о расставании в мае 2020 года. Но спустя год пара начала жизнь с чистого лиcта. Супруги воспитывают сына и дочь.

Николай Морозюк выступал за Динамо, Металлург Донецк, Ризеспор (Турция). В зимнее трансферное окно перебрался в одесский Черноморец. Но дебютировать опытному защитнику за новый клуб помешала война.