Оце так бікіні! Дружина екс-гравця Динамо оригінально показала, що вона з України (фото)

Дружина Морозюка часто змінює імідж / Фото: Колаж: Сьогодні

Два місяці тому дружина українського футболіста Миколи Морозюка повідомила про народження другої дитини. Проте дівчина швидко відновила форму після пологів і зараз знову в соцмережах постить багато відвертих знімків.

На останньому з них Ірина позує у бікіні кольорів українського прапора.

"Щоб не ставили зайвих питань: Звідки ти?", – підписала фото Ірина в Instagram.

Судячи з геотегів у соцмережі, дівчина зараз перебуває в Туреччині. Звідти має багато яскравих знімків.

Нагадаємо, Микола та Ірина Морозюк оголосили про розставання у травні 2020 року. Але через рік пара почала життя з чистого листа. Подружжя виховує сина та доньку.

Микола Морозюк виступав за Динамо, Металург Донецьк, Різеспор (Туреччина). У зимове трансферне вікно перебрався до одеського Чорноморця. Але дебютувати досвідченому захиснику за новий клуб завадила війна.