Восстание рабов: футболиста дисквалифицировали на 10 матчей за расистскую фразу

Игрок Пизы Микеле Маркони оскорбил Джоэла Чуквуму Оби из Кьево на расовой почве. За расистское высказывание ему придется пропустить 10 матчей

Микеле Маркони и Джоэл Чуквума Оби

Итальянского футболиста Микеле Маркони, выступающего за клуб Пиза из второй по силе лиги Италии, наказали за проявление расизма в поединке против Кьево.

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Утверждается, что Маркони произнес фразу "восстание рабов" в адрес нигерийского полузащитника Кьево Джоэл Чуквума Оби. Итальянская федерация футбола признала вину футболиста и наказала его 10-матчевой дисквалификацией, сообщается на официальном сайте организации.

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