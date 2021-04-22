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Наговорил на штраф в 150 тысяч! Десна заплатит за скандальную фразу про уродов

22 апреля, 16:54

Елена Павлова Елена Павлова

Тренер вратарей Десны Юрий Овчаров дисквалифицирован на 5 матчей за расизм и оскорбление футболистов луганской Зари, а черниговский клуб оштрафован

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ завершил расследование по матчу 14-го тура украинской Премьер-лиги Заря – Десна (2:1). Тогда в трансляцию поединка попало оскорбительное высказывание с расистским подтекстом со стороны скамейки запасных черниговской команды: "Уродов понабирали, бл..., чернож..."

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/ Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Тогда луганчане коротко заявили, что ждут реакцию Комитета по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола. Также Заря просила выявить конкретного виновника и наказать его, при этом не требуя наложить санкции на Десну. Однако в украинской федерации рассудили по-другому.

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"Комитет этики идентифицировал, что это было со стороны скамейки запасных Десны. Потом был вопрос определения конкретного лица. Они пришли к выводу после ряда наложений звука и видео, что это был тренер вратарей Десны Юрий Овчаров. Прислали это Десне, клуб отрицает, что это Овчаров. Считает, что нет достаточных оснований. Мы заслушали позицию комитета на прошлом заседании. Обратились к экспертному центру МВД с просьбой провести экспертизу, сопоставить голос Овчарова с этим фрагментом", – сказал секретарь КДК Игорь Грищенко Профутбол.

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"К сожалению, комплексную экспертизу МВД не удалось сделать, потому что очень краткая запись фразы расистского характера. Но эксперт МВД говорит, что есть признаки схожести голоса Овчарова с тем, что на записи. Это только подкрепило комфортную уверенность членов КДК, что это Овчаров. Принято решение наказать Десну и Овчарова. Учитывая, что тренер ни разу не был наказан за ненадлежащее поведение, его дисквалифицировали на 5 матчей. А клуб оштрафовали на 150 тысяч гривен".

На данный момент Десна занимает пятое место в УПЛ и ведет борьбу с Зарей и Ворсклой за третью позицию. В прошлом туре Ворскла обыграла Зарю и может оставить ее без "бронзы".

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Команда
И
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П
Заб.
Пр.
Разн.
О
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1
ДинамоДинамоДин
22
17
4
1
46
14
32
55
Забитые 46
Пропущеные 14
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
22
13
6
3
44
16
28
45
Забитые 44
Пропущеные 16
Разница 28
Результаты последних матчей: П В В П В
3
ЗаряЗаряЗар
21
11
5
5
37
18
19
38
Забитые 37
Пропущеные 18
Разница 19
Результаты последних матчей: П В В П П
4
ВорсклаВорсклаВор
22
10
7
5
33
20
13
37
Забитые 33
Пропущеные 20
Разница 13
Результаты последних матчей: В В П В П
5
ДеснаДеснаДес
22
10
6
6
34
24
10
36
Забитые 34
Пропущеные 24
Разница 10
Результаты последних матчей: П В В П П
6
КолосКолосКол
22
8
10
4
29
21
8
34
Забитые 29
Пропущеные 21
Разница 8
Результаты последних матчей: Н В Н В В
7
АлександрияАлександрияАле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забитые 29
Пропущеные 31
Разница -2
Результаты последних матчей: П П П П В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
22
7
5
10
31
34
-3
26
Забитые 31
Пропущеные 34
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П В В В
9
МариупольМариупольМар
22
5
7
10
22
35
-13
22
Забитые 22
Пропущеные 35
Разница -13
Результаты последних матчей: Н П В Н П
10
ЛьвовЛьвовЛьв
21
6
3
12
20
47
-27
21
Забитые 20
Пропущеные 47
Разница -27
Результаты последних матчей: В П П В П
11
ИнгулецИнгулецИнг
22
3
11
8
20
30
-10
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Пропущеные 30
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П В В
12
ОлимпикОлимпикОли
21
5
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Забитые 24
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Разница -14
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13
МинайМинайМин
22
4
6
12
15
37
-22
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Забитые 15
Пропущеные 37
Разница -22
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14
РухРухРух
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3
8
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-19
17
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
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