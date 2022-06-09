Ворсклу возглавит экс-тренер бременского Вердера

Виктор Скрыпник поведет Ворсклу к новым вершинам / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла", Коллаж: Сегодня
Новый сезон Украинской Премьер-лиги стартует в середине августа. Футбольные клубы активно ведут приготовления перед началом тренировочных сборов.
Полтавская Ворскла на своем официальном сайте сообщила о назначении на пост главного тренера команды Виктора Скрипника. Стороны согласовали все детали трудового соглашения.
Новый наставник полтавчан приступит к работе 1 июля. Детали контракта пока не сообщаются. Руководство клуба связывает с Виктором Скрипником большие надежды. С Ворсклой экс-наставник Вердера нацелен бороться за самые высокие места в чемпионате.
Отметим, что у 52-летнего украинского специалиста 30 июня заканчивается контракт с луганской Зарей. Во главе клуба из Луганска Скрипник дважды завоевывал бронзовые награды УПЛ.
Ранее Скрипник также тренировал Вердер и Ригу. Во главе бременского клуба украинец провел 62 матча во всех турнирах.
Ранее мы сообщали, что Юрий Вернидуб может возглавить возрожденный Кривбасс. Сейчас один из лучших украинских тренеров защищает Родину в рядах ВСУ.