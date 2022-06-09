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Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
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Ворсклу возглавит экс-тренер бременского Вердера

Сергей Шаховец
9 июня, 21:30
Новым главным тренером полтавского клуба станет Виктор Скрипник

Виктор Скрыпник поведет Ворсклу к новым вершинам / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла", Коллаж: Сегодня

Новый сезон Украинской Премьер-лиги стартует в середине августа. Футбольные клубы активно ведут приготовления перед началом тренировочных сборов.

Полтавская Ворскла на своем официальном сайте сообщила о назначении на пост главного тренера команды Виктора Скрипника. Стороны согласовали все детали трудового соглашения.

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Новый наставник полтавчан приступит к работе 1 июля. Детали контракта пока не сообщаются. Руководство клуба связывает с Виктором Скрипником большие надежды. С Ворсклой экс-наставник Вердера нацелен бороться за самые высокие места в чемпионате.

Отметим, что у 52-летнего украинского специалиста 30 июня заканчивается контракт с луганской Зарей. Во главе клуба из Луганска Скрипник дважды завоевывал бронзовые награды УПЛ.

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Ранее Скрипник также тренировал Вердер и Ригу. Во главе бременского клуба украинец провел 62 матча во всех турнирах.

Тренер Зари Виктор Скрипник / Фото: Getty Images

Ранее мы сообщали, что Юрий Вернидуб может возглавить возрожденный Кривбасс. Сейчас один из лучших украинских тренеров защищает Родину в рядах ВСУ.

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Юрий Вернидуб может вернуться к тренерской деятельности / Фото: Коллаж: Сегодня