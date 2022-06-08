Крошил рашистов на фронте. Кривбасс возглавит украинский топ-тренер

В середине августа в Украине возобновят чемпионат Украины во всех лигах. Совсем скоро команды начнут подготовку к новому сезону.
Новичок УПЛ Кривбасс ведет переговоры о заключении контракта с Юрием Вернидубом. Как сообщает Sport Arena, украинский наставник возглавит криворожский клуб в новом сезоне.
По данным источника, экс-тренер Шерифа уже побывал в Кривом Роге, где обсудил с руководством клуба возможное сотрудничество.
Ранее Кривбасс сообщил о прекращении сотрудничества с Александром Бабичем, который возглавлял команду в Первой лиге. На данный момент тренировочным процессом руководит Геннадий Приходько.
Также мы рассказывали, что боец ВСУ Юрий Вернидуб покинул пост главного тренера молдовского Шерифа. Тираспольский клуб и украинский тренер договорились о расторжении контракта после того, как специалист пошел воевать против России.
Напомним, Юрий Вернидуб впервые в истории вывел Шериф в групповой этап Лиги чемпионов. И там навел невероятного шороху. Украинский тренер сумел обыграть будущего победителя Лиги чемпионов Реал – 2:1, а также отобрал четыре очка в матчах с Шахтером.
После начала полномасштабной войны в Украине, Юрий Вернидуб вступил в ВСУ и сражается на передовой.