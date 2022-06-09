Ворсклу очолить екстренер бременського Вердера

Віктор Скрипник поведе Ворсклу до нових вершин / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла", Колаж: Сьогодні

Новий сезон Української Прем'єр-ліги стартує у середині серпня. Футбольні клуби активно ведуть приготування перед початком тренувальних зборів.

Полтавська Ворскла на своєму офіційному сайті повідомила про призначення головним тренером команди Віктора Скрипника. Сторони погодили усі деталі трудової угоди.

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Новий наставник полтавчан розпочне роботу 1 липня. Деталі контракту поки що не повідомляються. Керівництво клубу пов'язує із Віктором Скрипником великі надії. З Ворсклою екснаставник Вердера має намір боротися за найвищі місця у чемпіонаті.

Зазначимо, що у 52-річного українського фахівця 30 червня закінчується контракт із луганською Зорею. На чолі клубу з Луганська Скрипник двічі виборював бронзові нагороди УПЛ.

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Раніше Скрипник також тренував Вердер та Ригу. На чолі бременського клубу українець провів 62 матчі у всіх турнірах.

Тренер Зорі Віктор Скрипник / Фото: Getty Images

Раніше ми повідомляли, що Юрій Вернидуб може очолити відроджений Кривбас. Зараз один із найкращих українських тренерів захищає Батьківщину в лавах ЗСУ.

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