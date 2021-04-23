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Волейболистка опубликовала новую серию горячих фото в купальнике

23 апреля, 09:31

Александр Трикиша

Волейболистка ушла из спорта в модельный бизнес и успешно рекламирует купальники. Кайла Симмонс не жалеет о смене профессии

Бывшая волейболистка Кайла Симмонс, бросившая спорт ради возможности публиковать в соцсети откровенные фото, показала очередную серию интимных снимков в купальнике. Красотка позировала в зеленом купальнике на фоне океана.

Кайла занималась волейболом в университете, однако вынуждена была покинуть команду, так как ее заставляли удалить свой аккаунт в Instagram, где девушка уже тогда хвасталась своим телом.

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девушка WAGs Кайла Симмонс

Источник: Сегодня|Спорт

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