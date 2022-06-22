Вместо защиты родины – защита пояса! Украинский чемпион получил соперника

Беринчик поменяет автомат на боксерские перчатки, чтобы провести бой с Менди / Фото: Коллаж: Сегодня

Обладатель титула WBO International в легком весе Денис Беринчик вынужден будет на время отвлечься от защиты родины. Придется защищать чемпионский пояс. Недавно Денис вылез на сбитый российский самолет.

Как сообщает Boxing Scene, Беринчик выйдет в ринг против обладателя титула EBU Айвана Менди. Поединок состоится 22 октября в Пон-Сент-Максансе (Франция).

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Менди – 35 лет. За его плечами 53 боя на профи-ринге: 47 побед (22 нокаутом), 5 поражений и 1 ничья.

Отметим, что свой последний поединок на профи-ринге Денис Беринчик провел 18 декабря 2021 года в Броварах. Победил по очкам россиянина Ису Чаниева. Всего провел 16 боев и все выиграл.

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С началом полномасштабной войны, Денис Беринчик записался в тероборону. Он также ездить по Украине и помогает ВСУ и пострадавшим от российской агрессии.