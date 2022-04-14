Больше не будет бомбить украинцев. Беринчик вылез на разбитый российский самолет

Украинский боксер Денис Беринчик продемонстрировал результат работы украинских ПВО

Денис Беринчик у подбитого российского самолета / Фото: Instagram

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик в качестве волонтера помогает с обеспечением украинских военных и сил территориальной обороны. Недавно прославленный боксер побывал в Тростянце, где показал последствия "русского мира".

А во время новой поездки Беринчик побывал на Черниговщине и сфотографировался с группой волонтеров на подбитом российском бомбардировщике.

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Судя по маркировке на хвосте самолета, это российский бомбардировщик Су-24. Напомним, что от авианалетов российских войск сильно пострадал стадион черниговской Десны. Оккупанты практически полностью разрушили этот гражданский объект.

Теперь восстановлением главной спортивной арены Чернигова будет заниматься Германия и футбольный клуб Боруссия. В Дортмунде прекрасно помнят воспитанника черниговского футбола Андрея Ярмоленко.

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