Замість захисту батьківщини – захист пояса! Український чемпіон отримав суперника

Берінчик поміняє автомат на боксерські рукавички, щоб провести бій з Менді / Фото: Колаж: Сьогодні

Володар титулу WBO International у легкій вазі Денис Берінчик змушений буде на якийсь час відволіктися від захисту батьківщини. Доведеться захищати чемпіонський пояс. Нещодавно Денис виліз на збитий російський літак.

Як повідомляє Boxing Scene, Берінчик вийде в ринг проти володаря титулу EBU Айван Менді. Поєдинок відбудеться 22 жовтня у Пон-Сент-Максансі (Франція).

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Менді – 35 років. За його плечима 53 бої на профі-рингу: 47 перемог (22 нокаутом), 5 поразок та 1 нічия.

Зазначимо, що свій останній поєдинок на профі-рингу Денис Берінчик провів 18 грудня 2021 року у Броварах. Переміг за очками росіянина Ісу Чанієва. Усього провів 16 боїв та всі виграв.

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З початком повномасштабної війни, Денис Берінчик записався до тероборони. Він також їздить Україною та допомагає ЗСУ і постраждалим від російської агресії.