Тероборонець з ДВРЗ: Берінчик став на захист України

Український боксер Денис Беринчик поповнив лави територіальної оборони Києва

Денис Берінчик вступив у тероборону / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик виклав у сторіз Instagram відео, на якому він сидить на кухні та чистить автомат.

Судячи із підпису на фото, Денис Берінчик поповнив самооборону київського мікрорайону ДВРЗ і тепер буде захищати столицю від російських загарбників.

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Нагадаємо, раніше на захист України стали прославлені українські боксери – Володимир Кличко, Василь Ломаченко, Сергій Богачук та Олександр Усик.

Ломаченко – у теробороні / Фото: Facebook

Нагадаємо, Денис Беринчик у перші дні війни прокоментував віроломний напад Росії.

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"Найголовніше, що всі реально зрозуміли, що вісім років точилася війна і сьогодні тільки розчахлилися, коли вони до нас приїхали. Скажу одне, вони були, є та будуть, і доки ми їх не проженемо додому, нікому добре не буде", – заявив Берінчик.

Денис Берінчик / Фото: Instagram

Рано вранці у четвер, 24 лютого, Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції на Донбасі". Після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, яке триває вже 13-й день.