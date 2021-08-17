17 августа 22:00
Монако --
Шахтер --
19 августа 22:00
Рапид Вена --
Заря --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Вместо Яремчука для Моуринью купили игрока у Абрамовича

Олег Люлька
17 августа, 14:46
Новичком итальянской Ромы стал английский нападающий Тэмми Абрахам, приобретенный у лондонского Челси за 40 миллионов евро

Абрахам и Моуринью / Фото: Официальный сайт ФК "Рома" Италия

Контракт Ромы с Тэмми Абрахамом рассчитан на пять лет, сообщает официальный сайт римлян.

Помимо 40 млн евро, Челси получит за 23-летнего форварда бонусы в зависимости от его выступлений в новом клубе.

При этом у лондонского клуба будет опция обратного выкупа Абрахама за 80 млн евро.

Челси включил этот пункт в сделку с учетом истории с Лукаку. В 2014 году клуб Романа Абрамовича отпустил его за 35 млн евро, а недавно вернул в свои ряды уже за 115 млн евро.

Тэмми Абрахам, в минувшем сезоне забивший 12 голов за Челси, в Роме взял девятый номер, освободившийся после ухода в Интер Эдина Джеко.

Напомним, длительное время в Рому сватали Романа Яремчука, в котором, по данным СМИ, был лично заинтересован коуч "волков" Жозе Моуринью. Однако украинец перешел из Гента в Бенфику, где сходу принялся забивать.

Роман Яремчук произвел фурор в чемпионате Португалии / Фото: SLBenfica

Реклама