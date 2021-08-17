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Замість Яремчука для Моурінью купили гравця у Абрамовича

Олег Люлька
17 серпня, 14:46
Новачком італійської Роми став англійський нападник Теммі Абрагам, придбаний у лондонського Челсі за 40 мільйонів євро

Абрагам і Моурінью / Фото: Офіційний сайт ФК "Рома" Італія

Контракт Роми з Теммі Абрагамом розрахований на п'ять років, повідомляє офіційний сайт римлян.

Крім 40 млн євро, Челсі отримає за 23-річного форварда бонуси залежно від його виступів у новому клубі.

При цьому у лондонського клубу буде опція зворотного викупу Абрагама за 80 млн євро.

Челсі включив цей пункт до угоди з урахуванням історії з Лукаку. У 2014 році клуб Романа Абрамовича відпустив його за 35 млн євро, а недавно повернув до своїх лав уже за 115 млн євро.

Теммі Абрагам, який минулого сезону забив 12 голів за Челсі, в Ромі взяв дев'ятий номер, котрий звільнився після переходу до Інтера Едіна Джеко.

Нагадаємо, тривалий час до італійської Роми сватали Романа Яремчука, в якому, за даними ЗМІ, був особисто зацікавлений коуч "вовків" Жозе Моурінью. Однак українець перейшов з Гента до Бенфіки, де відразу почав забивати.

Роман Яремчук справив фурор в чемпіонаті Португалії / Фото: SLBenfica

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