Вместо сборной Украины: Реброва уже носят на руках в ОАЭ

Сергей Ребров/Фото alainclub.ae

Наставник Аль-Айна Сергей Ребров попал в число номинантов на звание лучшего тренера августа в чемпионате ОАЭ.

И это не случайно.

Команда украинского специалиста добыла три победы в стартовых трех турах с общим счетом 6:1 и с 9 очками лидирует в турнирной таблице первенства.

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Ребров удачно начал работу с Аль-Айном / Фото: официальный сайт "Аль-Айн"

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Помимо Реброва, на звание лучшего тренера августа в ОАЭ претендуют Махди Али из команды Шабаб Аль-Ахли и Абдулазиз Аль-Анбери из Аль-Шарджи.

Голосование в течение двух суток пройдет на сайте чемпионата ОАЭ.

Сергей Ребров – главный тренер клуба Аль-Айн / Фото: официальный сайт "Аль-Айн"

Напомним, Сергей Ребров должен был заменить Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины, но ему не удалось расторгнуть контракт с Аль-Айном, где, по данным СМИ, он получает 4 млн евро в год.

В итоге вместо Реброва сборную Украины возглавил Александр Петраков, под руководством которого "сине-желтые" сыграли вничью с Казахстаном (2:2), Францией (1:1) и Чехией (1:1).