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Замість збірної України: Реброва вже носять на руках в ОАЕ

Олег Люлька
12 вересня, 18:22
Фахівець, який мав очолити українську збірну, але не зробив цього, удостоївся перших почестей на посаді головного тренера Аль-Айна

Сергій Ребров/Фото alainclub.ae

Наставник Аль-Айна Сергій Ребров потрапив до числа номінантів на звання найкращого тренера серпня в чемпіонаті ОАЕ.

І це не випадково.

Команда українського фахівця здобула три перемоги в стартових трьох турах із загальним рахунком 6:1 і з 9 очками лідирує в турнірній таблиці першості.

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Ребров вдало почав роботу з Аль-Айном / Фото: офіційний сайт "Аль-Айн"

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Крім Реброва, на звання найкращого тренера серпня в ОАЕ претендують Махді Алі з команди Шабаб Аль-Ахлі і Абдулазіз Аль-Анбер з Аль-Шарджі.

Голосування протягом двох діб триватиме на сайті чемпіонату ОАЕ.

Сергій Ребров – головний тренер клубу Аль-Айн / Фото: офіційний сайт "Аль-Айн"

Нагадаємо, Сергій Ребров мав замінити Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України, але йому не вдалося розірвати контракт з Аль-Айном, де, за даними ЗМІ, він отримує 4 млн євро на рік.

Як наслідок, замість Реброва збірну України очолив Олександр Петраков, під керівництвом якого "синьо-жовті" зіграли внічию з Казахстаном (2:2), Францією (1:1) і Чехією (1:1).

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