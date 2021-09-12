Замість збірної України: Реброва вже носять на руках в ОАЕ

Сергій Ребров/Фото alainclub.ae
Наставник Аль-Айна Сергій Ребров потрапив до числа номінантів на звання найкращого тренера серпня в чемпіонаті ОАЕ.
І це не випадково.
Команда українського фахівця здобула три перемоги в стартових трьох турах із загальним рахунком 6:1 і з 9 очками лідирує в турнірній таблиці першості.
Читайте також: Ребров підтримав призначення Петракова головним тренером збірної
Крім Реброва, на звання найкращого тренера серпня в ОАЕ претендують Махді Алі з команди Шабаб Аль-Ахлі і Абдулазіз Аль-Анбер з Аль-Шарджі.
Голосування протягом двох діб триватиме на сайті чемпіонату ОАЕ.
Нагадаємо, Сергій Ребров мав замінити Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України, але йому не вдалося розірвати контракт з Аль-Айном, де, за даними ЗМІ, він отримує 4 млн євро на рік.
Як наслідок, замість Реброва збірну України очолив Олександр Петраков, під керівництвом якого "синьо-жовті" зіграли внічию з Казахстаном (2:2), Францією (1:1) і Чехією (1:1).