8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
15 марта 22:00
Аякс --
Бенфика --
15 марта 22:00
Манчестер Юнайтед --
Атлетико --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Вместо фамилий – украинские города! Мощная поддержка от футболистов Румынии

Любомир Луканюк
3 марта, 08:29
Футболки клуба Университатя Крайова будут проданы на благотворительном аукционе, а деньги пойдут на нужды беженцев

Румынский футбол против войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Румынский футбольный клуб Университатя Крайова поддержал Украину в войне против России.

На матч румынского первенства игроки Университати вышли в футболках, где вместо их фамилий были написаны названия украинских городов.

Реклама

Теперь эти футболки будут проданы на благотворительном аукционе, а деньги пойдут в поддержку украинских беженцев.

Читайте также:

Реклама