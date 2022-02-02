2 февраля 21:00
Буркина-Фасо --
Сенегал --
3 февраля 19:00
Полесье --
Верес --
3 февраля 21:00
Камерун --
Египет --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Владимир Кличко готов воевать с Россией! Мэр Киева записался в бригаду теробороны

Андрей Трофимов
2 февраля, 11:51
Легендарный украинский боксер собственным примером показал, что намерен защищать свою страну от российских оккупантов

Владимир Кличко подает документы

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко пришел проверить, как проходит консультационная работа с добровольцами в первом центре рекрутинга резервистов, который создан в столице.

А его младший брат Владимир Кличко подал заявление в бригаду территориальной обороны Киева. В случае нападения России легендарный боксер готов с оружием в руках защищать свою страну.

Реклама

Читайте также: Россия, бойся! Кличко показал суперизобретение украинца

Реклама

Реклама

Смотрите, как Владимир Кличко записывался в территориальную оборону Киева:

Кстати, не так давно Владимир Кличко обвинил в недостатке патриотизма Василия Ломаченка. Все из-за того, что Ломаченко после победы над Ричардом Комми позировал в ринге с флагом Белгород-Днестровского, а не Украины.