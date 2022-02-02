Володимир Кличко готовий воювати із Росією! Мер Києва записався до бригади тероборони

Володимир Кличко подає документи

Сьогодні мер Києва Віталій Кличко прийшов перевірити, як відбувається консультаційна робота з добровольцями у першому центрі рекрутингу резервістів, який створено у столиці.

А його молодший брат Володимир Кличко подав заяву до бригади територіальної оборони Києва. У разі нападу Росії легендарний боксер готовий зі зброєю в руках захищати свою країну.

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Дивіться, як Володимир Кличко записувався у територіальну оборону Києва:

До речі, нещодавно Володимир Кличко звинуватив у нестачі патріотизму Василя Ломаченка . Все через те, що Ломаченко після перемоги над Річардом Коммі позував у рингу із прапором Білгород-Дністровського, а не України.