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Володимир Кличко готовий воювати із Росією! Мер Києва записався до бригади тероборони

Андрій Трофімов
2 лютого, 11:51
Легендарний український боксер власним прикладом показав, що має намір захищати свою країну від російських окупантів

Володимир Кличко подає документи

Сьогодні мер Києва Віталій Кличко прийшов перевірити, як відбувається консультаційна робота з добровольцями у першому центрі рекрутингу резервістів, який створено у столиці.

А його молодший брат Володимир Кличко подав заяву до бригади територіальної оборони Києва. У разі нападу Росії легендарний боксер готовий зі зброєю в руках захищати свою країну.

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Дивіться, як Володимир Кличко записувався у територіальну оборону Києва:

До речі, нещодавно Володимир Кличко звинуватив у нестачі патріотизму Василя Ломаченка . Все через те, що Ломаченко після перемоги над Річардом Коммі позував у рингу із прапором Білгород-Дністровського, а не України.