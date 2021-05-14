Виталий Миколенко сыграет на Евро-2020! У защитника все кости целы

Врач киевского Динамо сообщил, что у защитника команды нет перелома и он сможет принять участие в тренировочном сборе национальной команды

Виталий Миколенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Вчера в самом начале финального матча Кубка Украины между Динамо и Зарей повреждение получил защитник киевлян Виталий Миколенко.

О повреждении футболиста клубному сайту рассказал главный врач Динамо Андрей Шморгун.

"Миколенко сегодня сделали компьютерную томографию, которая показала, что перелома кисти нет. Сильный ушиб вследствие того, что соперник наступил Виталию на руку шипами бутсы. Все кости целы. Он будет участвовать в тренировочном сборе национальной команды".

Напомним, что Динамо в овертайме обыграло Зарю со счетом – 1:0. Победный гол забил Виктор Цыганков.

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