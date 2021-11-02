2 ноября 19:45
Вольфсбург 2
Зальцбург 1
2 ноября 19:45
Мальме 0
Челси 1
2 ноября 79’
Динамо 0
Барселона 1
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Вип-гости матча Динамо – Барселона: футбол смотрят не только политики

Александр Трикиша
2 ноября, 22:54
Поединок четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между киевским Динамо и Барселоной на Олимпийском посетили звездные украинские спортсмены

Беленюк и Свитолина посетили матч Динамо - Барселона / Фото: Instagram, REUTERS

Трансляция Динамо – Барселона есть на нашем сайте. Однако Жан Беленюк и Элина Свитолина решили смотреть матч вживую, поэтому отправились на "Олимпийский".

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и бронзовая призерка Олимпиады-2020 вместе следили за матчем из вип-ложи. Кстати, ранее мы писали, что в вип-ложе "Олимпийского" заметили необычных гостей.

Реклама

Кстати, где-то там же за встречей наблюдали бывший президент Украины Леонид Кучма, экс-президент Динамо Григорий Суркис, а также президент Барселоны Жоан Лапорта.

Реклама

Перед этим поединком Динамо занимало последнее место в турнирной таблице группы Е, не забив в текущем сезоне еще ни одного гола. Барселона располагалась над киевлянами с тремя баллами в активе. Они свой первый мяч в евросезоне забили в предыдущем матче против Динамо.