Віп-гості матчу Динамо – Барселона: футбол дивляться не лише політики

Беленюк і Світолина відвідали матч Динамо - Барселона / Фото: Instagram, REUTERS

Трансляція Динамо – Барселона є на нашому сайті. Однак Жан Беленюк та Еліна Світоліна вирішили дивитися матч наживо, тому вирушили на "Олімпійський".

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та бронзова призерка Олімпіади-2020 разом стежили за матчем із віп-ложі. До речі, ми раніше писали, що у віп-ложі "Олімпійського" помітили незвичайних гостей.

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До речі, десь там же зустріччю колишній президент України Леонід Кучма, експрезидент Динамо Григорій Суркіс, а також президент Барселони Жоан Лапорта.

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Перед цим поєдинком Динамо посідало останнє місце в турнірній таблиці групи Е, не забивши цього сезону ще жодного голу. Барселона розташовувалась над киянами з трьома балами в активі. Вони свій перший м'яч у євросезоні забили у попередньому матчі проти "Динамо".