2 листопада 19:45
Вольфсбург 2
Зальцбург 1
2 листопада 19:45
Мальме 0
Челсі 1
2 листопада 79’
Динамо 0
Барселона 1
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
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Аякс --
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Шериф --
Інтер --
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Олександрія --
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Минай --
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Динамо --
Ворскла --
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Чорноморець --
Рух --
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Інгулець --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Віп-гості матчу Динамо – Барселона: футбол дивляться не лише політики

Олександр Трикіша
2 листопада, 22:54
Поєдинок четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів між київським Динамо та Барселоною на Олімпійському відвідали зіркові українські спортсмени

Беленюк і Світолина відвідали матч Динамо - Барселона / Фото: Instagram, REUTERS

Трансляція Динамо – Барселона є на нашому сайті. Однак Жан Беленюк та Еліна Світоліна вирішили дивитися матч наживо, тому вирушили на "Олімпійський".

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та бронзова призерка Олімпіади-2020 разом стежили за матчем із віп-ложі. До речі, ми раніше писали, що у віп-ложі "Олімпійського" помітили незвичайних гостей.

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До речі, десь там же зустріччю колишній президент України Леонід Кучма, експрезидент Динамо Григорій Суркіс, а також президент Барселони Жоан Лапорта.

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Перед цим поєдинком Динамо посідало останнє місце в турнірній таблиці групи Е, не забивши цього сезону ще жодного голу. Барселона розташовувалась над киянами з трьома балами в активі. Вони свій перший м'яч у євросезоні забили у попередньому матчі проти "Динамо".