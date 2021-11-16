Виноваты "попередники"! Министр спорта назвал крайних в допинг-скандале

Допинговые махинации были перед Олимпиадой-2020

Спортивный функционер уверен, что результатом расследования "Геркулес" воспользовались бывшие чиновники министерства спорта, чтобы обвинить нынешнюю власть.

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Поскольку нарушения начались еще в 2012 году, в таком случае свою часть ответственности должно нести предыдущее руководство спортивного ведомства, считает Вадим Гутцайт.

Ваш предшественник в должности министра Игорь Жданов и его бывший заместитель Игорь Гоцул имеют совершенно другое видение этого допингового скандала. Они фактически утверждают, что в этой ситуации виновата нынешняя власть. – Я не хочу комментировать высказывания Гоцула и Жданова. В расследовании "Геркулес" сказано, что все эти нарушения начались еще в 2012 году. То есть во времена, когда президентом Федерации легкой атлетики восемь лет был Гоцул, а Жданов четыре с половиной года – министром. И они откровенно ничего не делали и не контролировали. Многие вопросы со стороны WADA касаются именно легкой атлетики – почему же господин Гоцул не контролировал эти допинг-пробы? То есть, они закрывали глаза на все, а сейчас бросают в меня камни. Уверен, справедливость будет на нашей стороне, мы решим этот вопрос в пользу украинских спортсменов и больше таких случаев не будет.

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Если эта схема работала так долго, то как она не была уличена за столько лет? Мне сложно это комментировать, ведь я в должности министра только полтора года. Сегодня для нас важно одно – чтобы сейчас наш допинговый центр работал с WADA прозрачно и помогал брать все необходимые пробы у наших спортсменов, – сказал Гутцайт в интервью Главком.

Напомним, что в результате спецоперации WADA (Всемирного антидопингового агентства) были вскрыты нарушения со стороны украинского Национального антидопингового центра. Там заранее предупреждали спортсменов о тестировании на допинг, что идет вразрез с кодексом WADA.

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Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт молниеносно отреагировал на скандал – в отставку ушли директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек.

Но по мнению экс-министра молодежи и спорта Игоря Жданова, отставки руководства НАДЦ не спасут от дисквалификации украинских спортсменов, необходимо принимать срочные меры по изменению законодательства.

В свою очередь президент WADA Витольд Банька сообщил, что окончательное решение в отношении допинг-скандала в Украине примет исполнительный комитет ВАДА. Международным агентством будут предложены меры, которые необходимо будет выполнить. В ином случае Украину ждут серьезные последствия.

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