2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
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Вильярреал – Янг Бойз: кто покажет матч Лиги чемпионов

Любомир Луканюк
2 ноября, 14:52
Победитель Лиги Европы на своем поле попытается приблизиться к плей-офф Лиги чемпионов

Испанцы в гостях добыли уверенную победу / Фото: REUTERS

Сегодня начнется четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов: расписание и котировки всех поединков. В группе F встречаются испанский Вильярреал и швейцарский Янг Бойз.

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Когда начало. Поединок пройдет на стадионе "Эстадио-де-ла-Керамика". Начало в 22:00.

Где смотреть. Прямая трансляция на платформе "Мегого".

Кто фаворит. В букмекерских конторах фаворит противостояния действующий победитель Лиги Европы. Котировки на победу Вильярреала – 1.41, на ничью – 5.20, на победу Янг Бойз – 7.30.

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История противостояния. За всю историю еврокубков команды встречались лишь однажды. В прошлом туре этой ЛЧ Вильярреал выиграл в гостях – 4:1.

Турнирные расклады. По итогам четвертого тура в группе ничего решиться не может.