2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Вільярреал – Янг Бойз: хто покаже матч Ліги чемпіонів

Любомир Луканюк
2 листопада, 14:52
Переможець Ліги Європи на своєму полі спробує наблизитись до плей-офф Ліги чемпіонів

Іспанці у гостях здобули впевнену перемогу / Фото: REUTERS

Сьогодні розпочнеться четвертий тур групового етапу Ліги чемпіонів: розклад та котирування всіх поєдинків. У групі F зустрічаються іспанський Вільярреал та швейцарський Янг Бойз.

Дивіться також: Онлайн-трансляція матчу Динамо – Барселона

Реклама

Коли початок. Поєдинок пройде на стадіоні "Естадіо-де-ла-Кераміка". Початок о 22:00.

Де дивитись. Пряма трансляція на платформі "Мегого".

Хто переможець. У букмекерських конторах лідер протистояння чинний переможець Ліги Європи. Котирування на перемогу Вільярреалу – 1.41, на нічию – 5.20, на перемогу Янг Бойз – 7.30.

Реклама

Історія протистояння. За всю історію єврокубків команди зустрічалися лише одного разу. У минулому турі цієї ЛЧ Вільярреал виграв у гостях – 4:1.

Турнірний розклад. За підсумками четвертого туру у групі нічого визначитися не може.