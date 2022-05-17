Вернется ли Ярмоленко в Динамо? Футболист объяснил свою позицию

Андрей Ярмоленко покидает Вест Хэм. Украинский легионер уже попрощался с фанатами команды. Летом у футболиста заканчивается контракт. Что дальше? Ярмоленко рассказал о планах на будущее.

"До войны я серьезно задумывался о возвращении в Динамо. Это самая родная команда для меня. И мне бы хотелось завершить карьеру в Киеве.

Но пока у меня есть здоровье и силы, я хочу играть на высоком уровне. И сейчас никто не знает, будет ли у нас вообще чемпионат. В Украине о футболе сейчас не думают. Я же хочу насладиться футболом, хочу поиграть. Последние годы я не так часто играю. И я соскучился по тому, чтобы играть по два матча в неделю", – сказал Ярмоленко в программе Вацко Live.