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Вернется ли Ярмоленко в Динамо? Футболист объяснил свою позицию

Андрей Трофимов
17 мая, 09:05
Полузащитник планировал завершить свою карьеру в Киеве, но война спутала все планы. Теперь он ищет себе новую команду

Андрей Ярмоленко покидает Вест Хэм / Фото: Getty Images

Андрей Ярмоленко покидает Вест Хэм. Украинский легионер уже попрощался с фанатами команды. Летом у футболиста заканчивается контракт. Что дальше? Ярмоленко рассказал о планах на будущее.

"До войны я серьезно задумывался о возвращении в Динамо. Это самая родная команда для меня. И мне бы хотелось завершить карьеру в Киеве.

Но пока у меня есть здоровье и силы, я хочу играть на высоком уровне. И сейчас никто не знает, будет ли у нас вообще чемпионат. В Украине о футболе сейчас не думают. Я же хочу насладиться футболом, хочу поиграть. Последние годы я не так часто играю. И я соскучился по тому, чтобы играть по два матча в неделю", – сказал Ярмоленко в программе Вацко Live.

Смотрите, как Ярмоленко прощался с фанами Вест Хэма:

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Ранее мы писали, что чемпионат Украины возобновят на два матча. Надо определить участника Лиги чемпионов.