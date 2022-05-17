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Чи повернеться Ярмоленко в Динамо? Футболіст пояснив свою позицію

Андрій Трофімов
17 травня, 09:05
Півзахисник планував завершити свою кар'єру в Києві, але війна сплутала всі плани. Тепер він шукає собі нову команду

Андрій Ярмоленко залигає Вест Гем / Фото: Getty Images

Андрій Ярмоленко залишає Вест Гем. Український легіонер уже попрощався із фанатами команди. Влітку у футболіста закінчується контракт. Що далі? Ярмоленко розповів про плани на майбутнє.

"До війни я серйозно замислювався про повернення в Динамо. Це найрідніша команда для мене. І мені хотілося б завершити кар'єру в Києві.

Але поки що у мене є здоров'я та сили, я хочу грати на високому рівні. І зараз ніхто не знає, чи буде у нас узагалі чемпіонат. В Україні про футбол зараз не думають. Я ж хочу насолодитись футболом, хочу пограти. Останні роки я не так часто граю. І я скучив за тим, щоб грати по два матчі на тиждень", – сказав Ярмоленко у програмі Вацко Live.

Дивіться, як Ярмоленко прощався з фанами Вест Гема:

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Раніше ми писали, що чемпіонат України відновлять на два матчі. Треба визначити учасника Ліги чемпіонів.