Лондон, гуд бай. Ярмоленко трогательно попрощался с фанами Вест Хэма (видео)

В матче 37-го тура АПЛ лондонский Вест Хэм сумел отобрать очки у лидера чемпионата МанСити (2:2). На заключительные минуты матча тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес выпустил украинского вингера Андрея Ярмоленко.
Well played, @Michailantonio— West Ham United (@WestHam) May 15, 2022
Yarmolenko is on for the closing minutes.@Scope_Markets | #WHUMCI 2-2 (92) pic.twitter.com/LPgvfJe8G2
После завершения встречи Андрей Ярмоленко вместе с семьей вышел попрощался с болельщиками Вест Хэма. В руках футболиста был украинский флаг. На трибунах стадиона фаны также принесли с собой "сине-желтый" стяг.
30 июня у Ярмоленко заканчивается контракт с лондонским клубом и в будущем сезоне он будет защищать цвета другой команды.
Андрей Ярмоленко перешел в Вест Хэм летом 2018 года. За трансфер украинца боссы клуба отдали дортмундской Боруссии 20 млн евро. В составе "молотобойцев" Ярмоленко сыграл 85 матчей, забил 13 мячей и отдал 7 ассистов.