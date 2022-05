Лондон, гуд бай. Ярмоленко трогательно попрощался с фанами Вест Хэма (видео)

В матче 37-го тура АПЛ лондонский Вест Хэм сумел отобрать очки у лидера чемпионата МанСити (2:2). На заключительные минуты матча тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес выпустил украинского вингера Андрея Ярмоленко.

