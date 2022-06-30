Вернется ли Усик в Украину после боя с Джошуа – ответ боксера

После реванша Усик вернется в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

20 августа Александр Усик проведет реванш с Энтони Джошуа в Саудовской Аравии. Выбор этой страны для поединка жестко раскритиковал Сергей Стаховский.

С начала войны Усик немного пофотографировался с автоматом, а потом выехал из Украины. Якобы, для подготовки к реваншу. Хотя тогда готовиться было не к чему – контракт на поединок подписали в июне.

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Усик вступил в тероборону / Фото: Коллаж: Сегодня

Сейчас же Усик обещает сразу после боя в Саудовской Аравии вернуться в Украину.

"Как только я закончу бой и разберусь со всеми остальными делами, я немедленно поеду в Украину. Если у меня будет бой 20-го, то 22-го я буду в Украине", – приводит слова Усика talkSPORT.

Напомним, первая встреча бойцов прошла в октябре 2021 года. Усик выиграл и завоевал титулы WBA Super, IBF и WBO.

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Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что Дерек Чисора заметил Усика в русской бане Лондона.