Верхом на Королеве и красотки на автобусе: как фанаты разносят Лондон в ожидании финала Евро-2020

Фанаты веселятся еще до начала финала Евро-2020 / Фото: Reuters

Финал Евро-2020 между сборными Италии и Англии на стадионе "Уэмбли" начнется только в 22:00 по киевскому времени, а болельщики уже заполонили улицы Лондона. Смотреть Италия – Англия можно на нашем сайте.

Италия – Англия: где и когда смотреть финал Евро-2020

Тысячи болельщиков сборной Англии вышли на улицу в ожидании исторического поединка, ведь англичане впервые в истории пробились в финал Евро и имеют высокие шансы на победу. Фанаты не сдерживают эмоций, а несколько красоток даже залезли на автобус.

Особо колоритными оказались болельщики в рыцарских доспехах, а также фанат в карнавальном костюме как будто его на плечах держит Королева Елизавета II.

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Веселье фанаты подогревают литрами пива и пиротехникой, но в то же время уже сейчас некоторые улицы усеяны мусором и пивными банками. Что же буде после окончания матча?