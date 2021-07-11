Верхи на королеві й красуні на автобусі: як фанати розносять Лондон в очікуванні фіналу Євро-2020

У Лондоні вболівальники влаштували неймовірні веселощі на честь фіналу Євро-2020. Британські вболівальники впевнені в перемозі Англії, тому почали святкувати заздалегідь

Фанати веселяться ще до початку фіналу Євро-2020 / Фото: Reuters

Фінал Євро-2020 між збірними Італії та Англії на стадіоні "Вемблі" почнеться тільки о 22:00 за київським часом, а вболівальники вже заполонили вулиці Лондона. Дивитися Італія – Англія можна на нашому сайті.

Італія – Англія: де і коли дивитися фінал Євро-2020

Тисячі вболівальників збірної Англії вийшли на вулиці в очікуванні історичного поєдинку, адже англійці вперше в історії пробилися до фіналу Євро і мають високі шанси на перемогу. Фанати не стримують емоцій, а кілька красунь навіть залізли на автобус.

Особливо яскравими виявилися вболівальники в лицарських обладунках, а також фанат у кумедному карнавальному костюмі – наче його на плечах тримає королева Єлизавета II.

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Веселощі фанати підігрівають літрами пива і піротехнікою. Вже тепер на деяких вулицях гори сміття і пивних бляшанок – що ж буде після закінчення матчу?