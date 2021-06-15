Венгрия – Португалия: прогноз комментатора на матч ЧЕ в Будапеште

Действующие чемпионы континента должны легко переиграть скромных хозяев, которые всего второй раз за полвека участвуют в финальных турнирах

Сборная Португалии / Фото: Reuters

Во вторник вечером Евро-2020 заглянет на один из лучших и современных футбольных стадионов мира. Мы уже ведем онлайн Венгрия – Португалия с "Арены Пушкаша" в Будапеште. Начнется встреча андердога с фаворитом в 19:00.

Действующие чемпионы Европы берутся за защиту своего титула. Первый соперник, по сравнению с остальными – скромная, но крепкая сборная, играющая дома. На прошлом Евро, в котором венгры приняли участие впервые за 44 года, они уже встречались с португальцами в группе. И тогда аутсайдер подарил сенсацию, отобрав очки у фаворита. Игра завершилась результативной ничьей 3:3.

Узнайте, где и когда смотреть матч Венгрия – Португалия.

Нынешняя сборная Венгрии стала опытнее. На данный момент она не проигрывает 11 матчей кряду. Хотя в этом турнире им не поможет из-за травмы звездный юноша Доминик Собослаи. По той же причине пропускают Евро Жольт Кальмар, Ботонд Барат и Сильвестр Хангия.

Сборная Португалии по сравнению с победным чемпионатом стала только сильнее, в команде появилось еще больше классных игроков – Бруну Фернандеш, Бернарду Сильва, Рубен Диаш и Жоау Феликс. А ветераны Пепе и Жозе Фонте по-прежнему в большом порядке. Да и все еще стоит особняком Криштиану Роналду.

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В этой игре португальцы – очевидные фавориты. Венграм предстоит серьезно напрячься, чтобы не дать сопернику победить. Ожидаю победу сборной Португалии на классе – более, чем в один мяч, – 2:0 или 3:1.

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Букмекеры FAVBET преимущество отдают гостям, коэффициент на их победу – 1.43. На сенсационный успех сборной Венгрии можно поставить с коэффициентом 8.90, на ничью – 4.70.

Смотрите, как португальцы разобрались с израильтянами в контрольной встрече: