Венгрия – Португалия: обзор самых интересных моментов матча на Евро-2020

Пятый игровой день на чемпионате Европы-2020 открыл поединок в Будапеште, где действующие чемпионы Европы португальцы приступили к защите своего титула

Сборная Венгрии против сборной Португалии / Фото: Reuters

Действующий чемпион Европы сборная Португалии проводит первый матч на Евро-2020 против Венгрии. Эти соперники играли на групповом этапе и на прошлом турнире пять лет назад. Пока в поединке на стадионе Ференца Пушкаша в Будапеште – ничья 0:0. Онлайн Венгрия – Португалия идет на нашем сайте с самыми интересными подробностями.

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Несмотря на территориальное и игровое преимущество Португалии, забитых голов в первом тайме зрители не увидели. Хотя убойным момент был у Криштиану Роналду, которому установил уникальный рекорд – первым в истории чемпионатов сыграл уже на пяти Евро.

Смотрите обзор первого тайма Венгрия – Португалия

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Во втором матче группы смерти чуть позже сыграют сборные Франции и Германии. Встреча последних двух чемпионов мира состоится в Мюнхене. Мультимедийный онлайн Франция – Германия доступен на нашем сайте со всеми интересными подробностями.

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