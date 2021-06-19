Венгрия – Франция: где и когда смотреть матч Евро-2020

Поединок второго тура Евро-2020 в Будапеште между венграми и чемпионами мира французами начнется в 16:00. Матч покажут на ТВ и в интернете – список трансляций

Футболисты сборной Франции / Фото: Reuters

Евро-2020 продолжается. В субботу, 19 июня, в группе F встречаются Венгрия и Франция. Начало матча в Будапеште – в 16:00 по киевскому времени. Онлайн Венгрия – Франция доступен на нашем сайте.

ВЕНГРИЯ – ФРАНЦИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ НА МАТЧ

В прямом эфире матч Венгрия – Франция в субботу, 19 июня, начиная с 16:00, покажут каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

Отметим, что аналитики FAVBET большим фаворитом поединка называют Францию. На ее победу установлен коэффициент 1.29, на ничью – 5.70, на победу Венгрии – 13.50. Наиболее вероятным, по котировкам букмекеров, является счет 2:0 в пользу французов.

Однако статистика дает венграм основания надеяться на благоприятный исход сегодняшнего поединка. Команды восемь раз играли в Будапеште. Последняя такая встреча, в марте 1990 года, завершилась победой французов 3:1. Но это единственная победа Франции в столице Венгрии, где она потерпела шесть поражений. Среди них – одно со счетом 1:13 в июне 1927 года. Это рекордно крупная виктория в истории венгерской сборной.﻿

ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси: "Мы крайне мотивированы, ведь это чемпионы мира. Они суперфавориты, и у них есть Мбаппе – игрок просто не от мира сего. Для нас самое главное – развиваться. Так было с тех пор, как я пришел сюда. Мы стоим перед почти невыполнимой задачей, но мы сделаем все возможное. Мы должны работать головой и быть подготовлены тактически. Поражение от Португалии произвело на нас большое эмоциональное воздействие, но мы не можем зализывать раны вечно"

Главный тренер сборной Венгрии Дидье Дешам: "Сборная Венгрии – боевитая и трудолюбивая команда с очень высокой организацией игры. Думаю, многое объясняет наличие у нее итальянского тренера. Она играет дома, так что жду от нее такой же самоотверженной игры, как против Португалии"

Венгрия – Франция на Евро-2020 / Фото: Reuters

Напомним, венгры удивили в первом туре Евро-2020, 84 минуты на равных играя с Португалией, но затем все же пропустили от команды Роналду три "сухих" мяча. Теперь им ничего другого не остается, как дома на заполненном стадионе брать очки с чемпионами мира французами.

Между тем Франция на старте Евро подтвердила статус топового фаворита, обыграв в Мюнхене Германию 1:0.